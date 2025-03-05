Депутаты Рады готовят проект закона, предусматривающий постановку подростков на воинский учет с 14 лет. Об этом сообщил народный депутат Максим Саврасов, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, для решения проблемы резервов Вооруженных сил Украины властям придется пойти на «непопулярный шаг» и изменить систему постановки на воинский учет.

«Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли встать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство», - пояснил Максим Саврасов.

Он отметил, что законопроект, который готов уже на 70%, предусматривает привлечение школ, техникумов и колледжей, которые должны будут хранить медицинские данные о молодых людях и помогать с постановкой на воинский учет.

Кроме того, депутаты предлагают внести изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и дать право военкоматам организовывать специальные департаменты по работе с классными руководителями. При этом юношей с недостаточной физической подготовкой планируют обучать на механиков-водителей, а девушек - привлекать к работе аналитиками, поварами или медиками.

Весной 2024 года на Украине был подписан закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует «выгодными контрактами» привлечь в Вооруженные силы и 18-летних украинцев, чтобы «восполнить потери».

В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов напомнил, что в годы Великой Отечественной фюрер нацисткой Германии Адольф Гитлер бросал в бой совсем юных членов Гитлерюгенда, и сейчас на Украине может быть аналогичная ситуация.