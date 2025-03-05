Украинское командование перебросило под Суджу 18-летних солдат, сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По данным автора Telegram-канала, Киев пытается усилить группировку в Курской области новыми мобилизованными.

«Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет надгробие где-нибудь под Житомиром, а большинство — порядковый номер в списках пропавших без вести», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку. По его словам, для украинских войск складывается нехорошая ситуация, ВС РФ продолжают сжимать группировку со всех сторон.

Также заместитель командира по политической работе батальона добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов говорил, что в Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России.