Британские ВМС отследили проход военного корабля и торгового судна РФ

Фрегат Somerset ВМС Великобритании отследил проход корвета ВМФ РФ, который сопровождал торговое судно Baltic Leader, через пролив Ла-Манш и Северное море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу королевских ВМС.

Отмечается, что фрегат Somerset начал мониторинг передвижений российского корвета 1 марта. Согласно агентству, российский корабль был задействован для сопровождения судна Baltic Leader, которое возвращалось в Россию из Сирии. Газета The Times добавила, что ранее власти США внесли Baltic Leader в санкционный список за перевозку оружия в интересах ВС РФ.