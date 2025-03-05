На Украине разработали пистолет-сеткомет

Пистолет для защиты от квадрокоптеров разработали на Украине. Изделие позволяет метать сеть в сторону дрона, сообщил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram.

ЦАСТ обратил внимание на ролик, демонстрирующий испытания изделия. Пистолет метает в сторону дрона сеть, которая опутывает его винты. Устройство предназначено для индивидуальной защиты пехотинцев.

Производитель заявляет, что пистолет способен метать сеть размером 3,5 на 3,5 метра на расстояние до 30 метров.

В ноябре 2024 года стало известно, что компания «КПБ Полет» наладила серийный выпуск устройств для метания сети диаметром два метра, которые предназначены для перехвата разведывательных дронов и ударных беспилотников. Изделия устанавливают на квадрокоптеры.

В октябре появилось видео, демонстрирующее перехват украинского дрона квадрокоптером Воздушно-десантных войск России. На аппарат противника сбросили сеть, опутавшую его винты.