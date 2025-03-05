Хорватские танки М-84 пропали по дороге на Украину

В октябре минувшего года было объявлено, что хорватская армия поделится с формированиями киевского режима имевшейся у нее бронетехникой. Заявлялось, что ВСУ получат три десятка танков М-84 и такое же количество боевых машин пехоты М-80А.

© Российская Газета

Предполагалось, что эти "подарки" прибудут на Украину до конца 2024 года, но на начало марта об этих поставках никакой информации так и не поступило. Обычно, когда идет переброска железнодорожным транспортом новых вооружений, в социальных сетях появляется много видеороликов, демонстрирующих это.

Так было во время перевозки словенских М55S и М-80А, польских танков Т-72М1, болгарских БТР-50, БТР-60, БРДМ-2, МТ-ЛБ и 2С1 "Гвоздика", шведских CV9040, Bgbv 90, Pbv 302 и др.

Когда в социальных сетях обсуждали это решение Загреба, отмечали, что предполагаемые к передаче образцы находились на долгосрочном хранении и их техническое состоянии ужасно, а восстановительный ремонт на предприятии Duro Dakovic в городе Славонски-Брод затянулся. Поэтому о танках ничего и не слышно, но, даже если их сумеют отправить в горячую точку, все равно "восемьдесят четвертые", являющиеся разработкой начала 80-х годов, не смогут противопоставить что-то Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.