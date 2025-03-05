Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили колонну техники ВСУ, после чего артиллерия нанесла сокрушительный удар. В результате уничтожены танки и БМП противника. Об этом рассказал нашему корреспонденту Лане Иден старший оператор с позывным Обойма.

«Вчера ночью в тепловизор обнаружили колонну - до 12 единиц техники. Передали координаты артиллерии, она отработала, половина поражена. Были БМП, два танка, в том числе, американские Bradley», - поделился Обойма.

Воздушные разведчики 69-й бригады прикрытия полностью контролируют местность, сканируя каждую лесополосу. Рабочие частоты постоянно меняются, чтобы избежать перехвата сигналов противником. Иногда удается заглянуть в смартфоны украинских солдат, перехватывая их переписку.

«Солдаты ВСУ пишут семьям, что у них большие потери, что мы наступаем. Часто на русском языке, не только на украинском», - добавил Обойма.

Техническое обслуживание дронов занимает не более получаса - от посадки до нового запуска. БПЛА «Орлан» работает на обычном 95-м бензине, а его конструкция напоминает автомобиль.

«Мы почистили свечу, проверили зазор, вкручиваем обратно - это стандартная предполетная подготовка», - рассказал командир расчета с позывным Леший.

После 50 боевых дежурств дроны отправляются на завод, но есть исключения. Некоторые БПЛА совершают до 200 вылетов и продолжают работать, несмотря на повреждения.

«Этот старичок отлетал более 200 раз. Мы его бережем, чиним. Он даже прострелен - есть пулевое отверстие», - отметил Леший.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении продолжает ломать оборону ВСУ. Российские силы закрепляются на освобожденных участках, разрушая позиции противника точными ударами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.