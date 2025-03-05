Появилось видео полета F-16 на Украине

Полет истребителя F-16AM американского производства Воздушных сил Украины показали на видео. Ролик опубликован в телеграм-канале «Военный обозреватель».

На снятом из кабины видео запечатлен летящий над населенными пунктами F-16AM. Под крылом самолета можно разглядеть ракеты ближнего боя класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder. Также на крыле виден опознавательный знак Воздушных сил Украины.

В марте в западных СМИ появилась информация о том, что ВВС США планируют использовать летающие мишени на базе F-16 до 2035 года. Беспилотные QF-16 создают на основе истребителей, выработавших свой ресурс.

В октябре 2024 года аналитики сообщали, что переданные украинской стороне F-16 оснащены израильским оборудованием. Самолеты получили пилоны со встроенным комплексом обороны, подвесные контейнеры Litening G4 от Rafael, а также, возможно, нашлемные системы целеуказания JHCMS разработки компании Vision Systems International.