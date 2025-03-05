Ракета развалила на части американский БПЛА MQ-9 Reaper в небе над Йеменом

Американцы потеряли очередной разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper ("Жнец") в небе над Йеменом. Представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) информировали о том, что их силы противовоздушной обороны в минувший понедельник поразили беспилотник в воздушном пространстве прибрежной провинции Ходейда.

В Telegram-канале ImpNavigator размещено видео, в котором показано, как это происходило. По всей видимости, съемки велись на большом расстоянии, так как цель, снятая через тепловизионный канал прицельной системы, выглядит как большое святящееся пятно.

Какой комплекс ПВО был задействован неизвестно, судя по мощному взрыву, после которого БПЛА, буквально развалился на части, это была установка типа Barq-1/2.

Сообщается, что с осени 2023 года уже сбито 15 таких беспилотников, причем 11 фактов имеют видеоподтверждения.