Белоусов провел переговоры с Верховным Главнокомандующим ВС Мьянмы

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайнгом. Об этом сообщает МО РФ.

«Ваш визит в Россию и итоги встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, несомненно, послужат углублению разнопланового сотрудничества между нашими странами», - отметил Андрей Белоусов в ходе встречи.

Белоусов выразил готовность обсудить двустороннее взаимодействие между двумя странами по линии обороны. Мин Аунг Хлайг же констатировал, что Минобороны России значимо не только в своей стране, но и во всем мире. Он выразил уверенность, что под руководством Андрея Белоусова МО РФ достигает высоких результатов.

Также лидер Мьянмы заявил, что в ходе встречи стороны детально обсудят военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Мьянмой.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ посетил Центр специального назначения. Он поздравил Центр с присвоением почетного наименования «гвардейский» и прикрепил на его Боевое знамя знак отличия - Георгиевскую ленту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.