Российские военные нанесли удар штабу националистического формирования «Кракен»*. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

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Кроме того, в течение суток ВС РФ били по военным аэродромам, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотниками, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Также российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 150 районах.

В российском оборонном ведомстве отчитались об освобождении Привольного Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.