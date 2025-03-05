Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по тренировочным лагерям украинской армии, а также складу и технике НАТО в Киевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев и область... Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО», — поделился деталями подпольщик.

До этого Лебедев рассказал о взрыве в Сергеевке Одесской области Украины. По его словам, этот поселок славится своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Однако отдыхают там не простые люди — там иностранные инструкторы тренируют украинский десант. Лебедев уточнил, что в общей сложности по Одессе и Одесской области 5 марта были нанесены шесть ударов.

Взрывы прогремели в Одессе и 4 марта. Как рассказали в министерстве внутренних дел РФ, в результате повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Однако каким именно сооружениям был нанесен ущерб, в ведомстве уточнять не стали. После взрывов в ряде районов Одессы произошли пожары.