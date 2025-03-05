ВСУ лишились безопасных путей снабжения группировки в Судже Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, для вооруженных сил Украины нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье. При этом враг не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", поделился подробностями он.

Согласно его данным, в контратакующих действиях в направлении позиций ВС РФ в Суджанском районе Курской области принимают участие 18-летние военнослужащие ВСУ из десантных подразделений.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в районе Суджи скопилось около 1000 единиц западной техники, которая активно уничтожается российскими войсками.