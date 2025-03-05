В Сумской области российские снаряды поразили украинские системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что российские военные также поразили склады, операторы дронов и скопления украинских военных.

По его словам, удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил ВСУ, которые не хотели сдаваться. Еще один удар нанесли по формирующимся силам в Ахтырском районе Сумской области.

«По слухам, уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов», — заключил он.

Этим же утром Лебедев сообщал, что взрыв произошел в Сергеевке Одесской области Украины, где иностранные инструкторы тренируют украинский десант. По его словам, Сергеевка славится своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Лебедев уточнил, что в общей сложности по Одессе и Одесской области были нанесены шесть ударов, три из них пришлись по порту Ильичевска (Черноморск).