На Южно-Донецком направлении операторы воздушной разведки 36-й армии группировки "Восток" обнаружили замаскированный пункт управления БПЛА противника.

По выявленной цели, как сообщает Telegram-канал "Изнанка" был нанесен массированный артиллерийский удар. На кадрах объективного контроля можно увидеть, как снаряды взрываются в расположении пункта управления противника.

По данным министерства обороны России, 4 марта огневое поражение было нанесено двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны около населенных пунктов: Отрадное, Комар и Привольное (Донецкая Народная Республика) и Гуляйполе (Запорожская область).

Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.