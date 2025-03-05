Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard с десантом ВСУ

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard с украинским десантом в районе населенного пункта Бурлацкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard с десантом ВСУ
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По словам собеседника агентства, операторы дронов уничтожили танк при поддержке артиллерии во время попытки украинских войск контратаковать позиции Вооруженных сил России в Бурлацком.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР.

4 марта стало известно о двух третей поставленных армии Украины американских танков Abrams. Как уточняло агентство ТАСС, Вооруженные силы Украины получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. К настоящему времени в зоне специальной военной операции уничтожены 20 из них. Первые 17 Abrams были ликвидированы в период с февраля по август 2024 года. Еще три — подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области.

Ранее российские штурмовики заявили, что ВСУ укреплялись в домах в Бурлацком.

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