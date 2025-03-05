Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard с десантом ВСУ

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard с украинским десантом в районе населенного пункта Бурлацкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, операторы дронов уничтожили танк при поддержке артиллерии во время попытки украинских войск контратаковать позиции Вооруженных сил России в Бурлацком.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard в ДНР.

4 марта стало известно о двух третей поставленных армии Украины американских танков Abrams. Как уточняло агентство ТАСС, Вооруженные силы Украины получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. К настоящему времени в зоне специальной военной операции уничтожены 20 из них. Первые 17 Abrams были ликвидированы в период с февраля по август 2024 года. Еще три — подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области.

Ранее российские штурмовики заявили, что ВСУ укреплялись в домах в Бурлацком.