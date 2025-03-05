ВСУ за сутки выпустили более 30 беспилотников по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 36 беспилотников и 36 боеприпасов по шести районам Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутора Марьино и Мухин подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, и атакованы 21 беспилотником, 18 из которых сбиты и подавлены", - написал он.

По информации главы региона, Волоконовский район атакован с помощью 11 боеприпасов и одного беспилотника, повреждены пять частных домов, четыре надворные постройки, газопровод и линия электропередачи. По Белгородскому району выпущено семь боеприпасов и пять беспилотников, повреждены частное домовладение и надворная постройка.

Валуйский и Грайворонский округа атакованы с помощью шести беспилотников и трех боеприпасов, пострадавших и повреждений нет. По Краснояружскому округу выпущено восемь боеприпасов и три беспилотника, последствий нет.