Опубликовано видео трех гигантских военных кладбищ в главных украинских городах: Киеве, Львове и Харькове.

Чтобы заснять панораму уходящих за горизонт "городов мертвых", понадобились дроны. Здесь лежат десятки тысяч украинцев, бесцельно погибших за безумные идеи киевского режима. И это только три крупных города. Сколько еще могил находится в городах поменьше, бесчисленных деревнях и селах.

"Что интересно: чем резвее "наступления" ВСУ, тем бодрее разрастаются погосты", - написал опубликовавший видео "Запорожский фронт".

Потери украинской армии за три года спецоперации превысили 1,2 миллиона человек. Только в Курской области погибло 65 тысяч солдат ВСУ и наемников, сообщили в Минобороны РФ.