Сенатор: иностранные наемники из ВСУ понесут наказание по законам РФ

Иностранные наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после прекращения финансирования сдались в российский плен или бежали с поля боя, понесут наказание по нормам международного права и уголовному законодательству Российской Федерации. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее российские СМИ сообщали, что иностранные наемники, которые получали за свою службу в рядах Вооруженных сил Украины финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), после прекращения выплат либо постарались покинуть линию боестолкновения, либо сдавались в плен ВС РФ.

"На данный момент нет официальных данных по количеству наемников, финансировавшихся USAID, но, судя по последним сообщениям о массовом оставлении ими позиций и сдаче в российский плен, можно предположить внушительные масштабы. И это совершенно неудивительно, ведь наемники приехали туда (на Украину - прим. ТАСС) зарабатывать деньги. <…> Наемники, как и любые военные преступники, неминуемо понесут заслуженное и соразмерное наказание в соответствии с установленными правовыми нормами", - сказала Никонорова.

Она уточнила, что наемничество запрещено международными правовыми документами, в частности ратифицированной Украиной Международной конвенцией о борьбе с вербовкой. Кроме того, ст. 359 УК РФ устанавливает наказание за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. При этом иностранные комбатанты, сдавшиеся в плен российским военным, не являются военнопленными с точки зрения международного права.

Сенатор, ссылаясь на последние данные Министерства обороны РФ, добавила, что с 2022 по март 2024 года в ряды украинской армии прибыло более 13 тыс. наемников, почти 6 тыс. из них были ликвидированы. В основном они прибыли из Польши, Грузии, Канады, Великобритании, Румынии и Германии.

26 февраля администрация Трампа подтвердила планы аннулировать 92% контрактов USAID и Госдепартамента на оказание иностранной помощи, что позволит сэкономить около $60 млрд средств государственного бюджета. 3 февраля американская администрация приостановила деятельность агентства с подачи Илона Маска, которого Трамп назначил куратором нового ведомства по повышению эффективности правительства США.