Российские войска продвинулись на сватовском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе села Надия, взяв под контроль более двух гектаров территории. О наступлении на сватовском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Российские войска] расширили зону контроля и улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Надия. После уничтожения огневых позиций украинских боевиков наши войска заняли лесополосу юго-западнее населенного пункта», — говорится в публикации.

Экс-военный отметил, что Вооруженным силам России также удалось выровнять линию соприкосновения на двухкилометровом участке фронта.

Марочко также рассказал об уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, в результате удара по позициям украинской армии в селе Кондрашовка могло быть уничтожено до 30 человек личного состава.