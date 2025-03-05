СМИ: без военной помощи США Украина сможет продержаться несколько дней

Без предоставления военной помощи Соединёнными Штатами Украине хватит оружия всего лишь на несколько дней.

Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, из-за того, что президент США Дональд Трамп приостановил поставку оружия Киеву, Украина через несколько дней останется без ракет большей дальности.

По словам генерал-лейтенанта британской армии Ника Бортона, прекращение военной помощи со стороны Трампа покажет, насколько Украина зависима от США, а также насколько хватит европейских арсеналов для отправки оружия Киеву.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к остановке военной помощи со стороны США.