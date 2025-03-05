В Курской области Вооруженные силы (ВС) России зачистили еще один населенный пункт в Суджанском районе — Куриловку. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Подразделения морской пехоты ВС РФ зачистили Куриловку и, развивая успех, продолжают продвигаться в направлении трассы снабжения ВСУ на запад», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что дистанционные средства поражения российской армии работают по населенному пункту Меловой.

Днем ранее, 4 марта, сообщалось, что армия России также уже освободила хутор Никольский и Лебедевку, продолжается зачистка от украинских военных населенного пункта Куриловка. Тогда же заявлялось об обрушении курского фронта и нахождении ВС России на подступах к Малой Локне.