Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над РФ

Силы ПВО в ночь на 7 марта уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства.

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Уточняется, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении силами ПВО атаки БПЛА в Усть-Донецком районе.