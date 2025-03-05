Стали известны подробности отказа США передавать разведданные Украине

Спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Украине, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам.

Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска», — сообщает издание.

Источники FT сообщили подробности отказа США делиться информацией с Киевом, в частности, Вашингтон полностью заморозил контакты по линии разведывательных ведомств. При этом американские спецслужбы передают информацию о состоянии России и Украины, а также о ходе вооруженного противостояния, своим ближайшим союзникам.