В России рассказали о дуэлях «Ланцетов» с комплексами РЭБ

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» успешно уничтожают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые созданы для нейтрализации беспилотников. О дуэлях беспилотников с антидроновыми комплексами рассказала группа компаний ZALA в Telegram.

Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA Z-16 обнаружили станцию РЭБ в замаскированном блиндаже в Харьковской области. Цель уничтожили прямым попаданием «Ланцета», который использует искусственный интеллект для поиска и идентификации приоритетных целей.

«Несмотря на прямое предназначение комплекса РЭБ блокировать сигналы управления и навигации БПЛА, "Буковели" регулярно попадают под прицел разведывательно-ударных комплексов ZALA "Ланцет"», — говорится в сообщении.

Также «Буковель-АД» часто не видит сигналы аппаратов Z-16, которые координируют действия применения «Ланцетов».

В феврале представитель компании ZALA, которая выпускает «Ланцеты», сообщил, что дальность полета беспилотников планируют увеличить с помощью обновленных батарей.