Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что украинские военные уже в ближайшее время начнут испытывать большой дефицит снарядов и ракет для систем ПВО.

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Он уточнил, что вооруженные силы Украины смогут продолжать боевые действия еще два-три месяца.

«Вашингтон прекратил поставку военной техники и вооружений киевскому режиму. Полагаю, что это сделано для того, чтобы надавить на руководство Украины. Белый дом хочет, что киевский режим передал США ряд активов и сообщил о своих устремлениях к миру», - отметил Матвийчук.

По его словам, для ВСУ остановка помощи от Америки станет критичной. Продолжать боевые действия украинские военные смогут еще два-три месяца.

Матвийчук добавил, что сейчас Украина почти ничего не производит, а то, что передают европейские страны, покрывает только около 50% потребности в технике и вооружениях.