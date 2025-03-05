Кривонос заявил о зависимости Украины от иностранных поставок вооружений

Сергей Кривонос выразил мнение, что Украина стала зависимой от иностранных поставок, особенно из США, из-за недовыполненного «домашнего задания» по производству оружия.

Отставной генерал ВСУ назвал Украину «страной-наркоманом»
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Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела образ страны-наркомана, зависимого от иностранных поставок, передает ТАСС.

Кривонос отметил, что за последние три года Украина не наладила производство определенных видов оружия и боеприпасов, несмотря на необходимость.

«Мы стали в информационном пространстве наркоманами, которые зависят от множества вещей. Да, определенные вещи, которые непосредственно для нас важны, – это американская продукция, и она нам нужна», – сказал он в эфире украинского YouTube-канала.

Кривонос также упомянул перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, произошедшую 28 февраля в Белом доме. Он подчеркнул, что поддержка украинского президента на Украине может прекратиться, если показатели работы систем ПВО упадут. Эксперт акцентировал, что политическая поддержка зависит от реальных успехов в оборонной сфере Украины.

Ранее Кривонос рассказал, что Минобороны Украины приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

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