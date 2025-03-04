Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Йеменом
Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над йеменской провинцией Ходейда. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
"Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда", - говорится в заявлении, опубликованном на странице представителя движения в X.