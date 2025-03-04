Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

Хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление представителя хуситов Яхья Сариа.

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Как заявил Сариа, дрон был уничтожен в небе над провинцией Ходейда. Он также добавил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство и «выполнял враждебную миссию».

«Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда», — заявил он.

Ранее США признали хуситов террористами.