Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

Хуситы сообщили об уничтожении беспилотника США над Йеменом
Хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление представителя хуситов Яхья Сариа.
Как заявил Сариа, дрон был уничтожен в небе над провинцией Ходейда. Он также добавил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство и «выполнял враждебную миссию».
«Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда», — заявил он.
Ранее США признали хуситов террористами.