Армия России вошла в Харьковскую область из Белгородской

Российские войска пересекли границу с Украиной и закрепляются в Харьковской области, пишут "Военкоры Русской весны".

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Продвижение произошло у пограничного пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров.

Стало известно об исчезновении десятков бойцов ВСУ в лесу под Курском

Ранее украинские военные жаловались на российские разведгруппы в этом районе: они регулярно заходили в Харьковскую область, прощупывая оборону ВСУ.