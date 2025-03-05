БПЛА Франции был "обработан" российским Су-35 и потерял управление

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что в воскресенье 2 марта в восточной части Средиземного моря произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35 и французского беспилотника Reaper. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского министра, российский самолет многократно сблизился с французским БПЛА, выполнявшим разведовательный полет. Как сказал Лекорню, Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи беспилотника, в результате чего Reaper мог, по мнению министра, потерять управление.

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В российском оборонном ведомстве пока никак не прокомментировали это утверждение. При этом, в Минобороны России не раз заявляли, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральным водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

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