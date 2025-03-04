Минобороны Франции опубликовало кадры «близкого контакта» Су-35 с БПЛА

Минобороны Франции опубликовало кадры «близкого контакта» российского истребителя Су-35 с французским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Средиземным морем. Соответствующий пост появился на странице внешнеполитического ведомства в X.

Отмечается, что инцидент произошел 2 марта.

«Су-35 совершил опасные маневры в отношении французского беспилотника MQ-9 Reaper, выполнявшего миссию по наблюдению в международном воздушном пространстве над Средиземным морем», — говорится в тексте.

Уточняется, что Су-35 «трижды пролетел в опасной близости от БПЛА». В МО Франции считают, что действия российского истребителя могли привести к потере контроля над дроном. Там назвали данные «преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные маневры неприемлемыми».

В Минобороны РФ инцидент пока никак не прокомментировали.