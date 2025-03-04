В разведке Италии заявили о преимуществе России над ВСУ

Итальянские разведывательные службы опубликовали ежегодный доклад, в котором говорится о преимуществе российских войск почти на всех участках фронта на Украине.

В документе отмечается, что течение конфликта выявило материальное преимущество ВС РФ над ВСУ.

В итальянской разведке заявили, что российские войска перехватили инициативу практически на всех участках фронта с начала 2024 года. При этом Россия приобрела территории в шесть раз больше, чем в 2023 году.

Также в документе утверждается, что ВСУ страдают от проблем «преимущественно материального характера», они не могут набрать и обучить достаточное количество войск для защиты нынешних позиций, а также противостоять удару новых наступлений русских на нескольких участках фронта.

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Ранее сообщалось, что ВСУ вывели практически все оставшиеся у них высокотехнологичные американские танки Abrams с линии фронта из-за высокой активности российских беспилотников. Высокопоставленные украинские военные чиновники заявили, что 19 танков из 31, которые были поставлены США Украине в 2023 году, выведены из строя или захвачены.