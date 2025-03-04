На Украине ищут замену Starlink

Украина ищет альтернативную систему связи для военных на случай, если США решать отключить Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское СМИ.

Указывается, что у ВСУ есть вариант, «который можно внедрить за несколько дней, однако на более масштабное решение потребуется три месяца». При этом, по словам источника The Economist, переход на новую систему связи окажется очень сложным и может обернуться потерями на поле боя.

Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон может отключить Украину от Starlink, если Киев откажется от подписания сделки с США по редкоземельным металлам.

В ЕС заявили о разработке альтернативы Starlink

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и американским президентом Дональдом Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».