ВС России перехватили инициативу почти на всех участках боевого соприкосновения на Украине, говорится в ежегодном докладе итальянских служб разведки.

Согласно этим данным, Россия получила материальное преимущество над живой силой и украинскими ресурсами.

«С начала 2024 года войска Москвы перехватили инициативу практически на всех участках фронта, добиваясь постепенных и все более крупных территориальных приобретений», — привело слова документа РИА Новости.

По данным итальянской разведки, в прошлом году Россия получила в шесть раз больше территории, чем в 2023-м.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что боевикам ВСУ придётся капитулировать без мирных переговоров.