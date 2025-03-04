В российском регионе обнаружили обломки американской ракеты ATACMS

В Брянской области обнаружили обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области», — написал чиновник.

Он пояснил, что снаряд был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО) во время одного из обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалистам-взрывотехникам удалось успешно обезвредить часть ракеты, добавил глава области.

Ранее стало известно, что ВСУ начали дистанционно минировать гражданские объекты, которые находятся в приграничных районах Курской области. В частности противник наносил удары ATACMS, и разбрасывал по местности кассетные боеприпасы.