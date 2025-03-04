Эффективность первого гиперзвукового оружия, которое Министерство обороны США намерено принять на вооружение к 30 сентября, до сих пор не доказана.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона, гиперзвуковая ракета Dark Eagle не доказала свою эффективность в боевых условиях.

«...Испытательный отдел утверждает, что оружие, которым управляет армия, ещё не доказало свою эффективность в бою», — указывается в публикации.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходарёнок заявил, что C-500 сможет сбить гиперзвуковую ракету США.