Российские самолеты нанесли удар авиабомбами по пункту временной дислокации украинского националистического батальона «Лють» в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, базу противника атаковала фронтовая авиация группировки «Восток». В итоге батальон лишился десятков бойцов, точное количество потерь уточняется, отметил эксперт.

3 марта Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери после авиаудара по одному из пунктов дислокации в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате ВСУ потеряли несколько десятков человек, добавил эксперт.

До этого российские войска ударили фугасными авиабомбами по командному пункту ВСУ в Константиновке, который располагался по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.