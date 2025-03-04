Стало известно об исчезновении десятков бойцов ВСУ в лесу под Курском

В Курской области в лесу у населенного пункта Кругленькое пропали свыше 50 военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Список солдат, которые пропали в лесу в курском приграничье, опубликовали родственники бойцов ВСУ из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

В публикации канала отмечается, что эта территория была освобождена российскими военными в конце прошлого года с минимальными потерями. Удары авиацией наносились по позициям противника в лесном массиве в ноябре.

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По информации телеграм-канала, российские штурмовики после артподготовки зашли в лесной массив близ Кругленького и выбили оттуда бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен украинский офицер помог российским военным выйти из окружения в Курской области. Бойцы ВС РФ попали в окружение противника в приграничном районе.