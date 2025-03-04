Несколько военных ВСУ отказались выполнять приказы командования

Несколько военнослужащих украинской армии отказались выполнять боевые задачи в Курской области, несмотря на угрозы возбудить против них уголовное преследование. Об этом стало известно "360.ru", которым хакеры RaHDIt передали видеозапись с соответствующим содержанием.

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На предоставленных кадрах снимающий девять военнослужащих неизвестный, говорящий на украинском языке, утверждает, что дата съемки 2 февраля 2025 года. Один из военных говорит, что отказывается выполнять боевую задачу из-за нехватки необходимого снаряжения. Другой заявил, что не может выполнить приказ из-за отсутствия связи с другими подразделениями. При этом все то, что говорят на инструктажах не соответствует действительности.

Кроме того, еще один солдат отказался идти на задание без предварительной разведки. К тому же, у них нет позиций, на которых подразделения могли бы закрепиться.

Часть военных ВСУ отказалась выполнять боевой приказ по состоянию здоровья. Все они говорят о том, что у них крайне низкий уровень морально-психологического состояния в войсках.

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