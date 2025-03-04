Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 150 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Кроме того, по данным ведомства, за последние сутки два украинских военнослужащих сдались в плен. Также за этот период в ходе боев в регионе ВСУ потеряли один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь бронемашин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

4 марта российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ, вероятно, планируют отступить из северной части Суджанского района Курской области. Эксперт обратил внимание на подрыв украинскими войсками двух мостов в районе населенного пункта Казачья Локня. По его словам, подобная ситуация может говорить о планах по отводу подразделений.

До этого Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что оборона ВСУ в Курской области рушится в результате наступления подразделений Вооруженных сил России. По данным военкоров, российские войска разгромили ряд опорных пунктов украинской армии на подступах к Малой Локне.