ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа пропавшего истребителя FA-50

Военно-воздушные силы Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50, который пропал с радаров и разбился во время ночных маневров на юге республики.

© Zuma/TACC

"Самолет ВВС Филиппин FA-50, об исчезновении которого сообщили военные на земле, был обнаружен сегодня в районе вулкана Калатунган в провинции Букиднон. С глубоким сожалением и скорбью ВВС Филиппин заявляют о гибели двух пилотов, находившихся на борту", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь филиппинских ВВС Мария Консуэло Кастильо заявила во вторник, что "истребитель FA-50 пропал с радаров во время тактических ночных операций, потеряв связь с остальными самолетами".