Массовая гибель украинских военных в результате удара «Искандером» по военному полигону в Днепропетровской области произошла из-за халатности командиров, которые не позаботились о безопасности личного состава. К такому выводу пришло американское издание Forbes.

1 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара по военному полигону Новомосковский, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате, по данным российского ведомства, было убито до 150 военнослужащих, среди которых — до 30 иностранных инструкторов.

Изначально Киев никак не комментировал ситуацию, а в соцсетях расходилась информация о «большой трагедии, о которой все молчат». Позднее удар по полигону подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он заявил, что ведется расследование, и он не даст скрыть причины произошедшего «в тумане бюрократии».

По данным Forbes, батальон принимал войска 157-й механизированной бригады, построение отследил российский беспилотник и подал соответствующий сигнал.

«Критически важно, что не было никакой маскировочной сетки. Никаких земляных сооружений, чтобы укрыть военных, когда они ходили среди бела дня. Никакой местной ПВО, чтобы сбивать российские беспилотники. Командиры были «равнодушны» к уязвимости своих курсантов», - отмечается в статье.

Журналисты при этом обратили внимание на то, что у Вооруженных сил Украины нет «в избытке» личного состава, и «Киев не может позволить себе терять войска в атаках на учебные базы, которые можно было предотвратить».