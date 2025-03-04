Со срочниками из российского города произошел скандал

В Чебаркульском дивизионе Челябинской области устранены нарушения законодательства, связанные с заключением контрактов с девяти военнослужащими срочной службы для отправки в зону СВО, пишет 74.ru. Речь идет о скандале из-за якобы подделанных подписях срочников. В Министерстве обороны РФ информацию никак не комментировали.

Сообщаем, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования упомянутые нарушения закона устранены. Заинтересованные лица уведомлены в установленном порядке, — говорится в сообщении прокуратуры.

Издание сообщает, что некоторые родители обратились в суд. Они также добиваются получения на руки контракт для почерковедческой экспертизы.

Жена бойца СВО встала на его защиту и наказала командира

Ранее стало известно, что в Тюменской области коллекторы потребовали от наследников погибшего на СВО военного вернуть долг по кредитной карте в размере почти 256 тысяч рублей. Дело рассматривал Ялуторовский районный суд. Он постановил, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае гибели при выполнении задач в период проведения СВО.