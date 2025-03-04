На Украине опровергли остановку военной помощи от США

Военная политика президента США Дональда Трампа продолжается и ограничиывается лишь его же словами в СМИ. Об этом пишет корреспонедент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X со ссылкой на украинские источники в руководстве страны.

По его словам, никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной помощи США не произошло.

«Наши партнеры говорят нам, что официального решения еще не было», — сообщил журналисту украинский источник.

РБК-Украина также сообщает со ссылкой на источники в военно-политических кругах, что изменений в предоставлении разведданных не было.