На Украине опровергли остановку военной помощи от США
Военная политика президента США Дональда Трампа продолжается и ограничиывается лишь его же словами в СМИ. Об этом пишет корреспонедент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X со ссылкой на украинские источники в руководстве страны.
По его словам, никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной помощи США не произошло.
«Наши партнеры говорят нам, что официального решения еще не было», — сообщил журналисту украинский источник.
РБК-Украина также сообщает со ссылкой на источники в военно-политических кругах, что изменений в предоставлении разведданных не было.
«Украинские органы еще [этого] не почувствовали, здесь пока все, как раньше», — сообщают собеседники в военном ведомстве Украины.