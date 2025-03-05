Ситуацию под Курском описали фразой «атмосфера катастрофы для ВСУ становится отчетливей»

Ситуация катастрофы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области становится все отчетливее, считает военный блогер Юрий Подоляка.

Ход боевых действий он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Есть неплохие успехи западнее Куриловки, что грозит противнику перерезанием еще одной дороги снабжения ВСУ в Судже, теперь уже чисто физически. В общем, атмосфера катастрофы для ВСУ здесь становится все отчетливей (фронт явно начинает сыпаться)», — написал Подоляка.

Он отметил, что российские военные продолжают со всех сторон сжимать группировку ВСУ в районе Суджи. Противник, по данным военблогера, проседает сразу на нескольких участках боевых действий.

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Подоляка ранее заявлял, что украинские солдаты, возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня.