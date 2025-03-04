Армия России ударила по военным аэродромам Украины

Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также атакованы склады с боеприпасам и скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации Киев потерял в зоне СВО 32 432 единицы военной автомобильной спецтехники, 22 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 1 523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 21 977 танков и других боевых бронированных машин, 600 зенитных ракетных комплексов, 45267 беспилотников, а также 656 самолетов и 283 вертолета.

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Ранее ведомство отчиталось, что с 22 по 28 февраля Российская армия нанесла девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов и складов горючего. Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников.