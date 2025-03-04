Помогли морозы: новые кадры боев в Курской области

Российские вооруженные силы продолжают вести наступление в Курской области. Накануне военным удалось освободить сразу два населенных пункта — Орловку и Погребки.

«Помогли нам морозы, наша зима русская, замёрзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда», — приводит РИА Новости слова штурмовика с позывным «Калмык».

По словам бойца, подойти к позициям ВСУ в Погребках было сложно. Населенный пункт был окружен минными полями, которые хорошо просматривались.

Как сейчас выглядят Погребки — в галерее «Рамблера».