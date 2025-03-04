Помогли морозы: новые кадры боев в Курской области

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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" в освобожденном населенном пункте Погребки.
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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" в освобожденном населенном пункте Погребки.  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" в освобожденном населенном пункте Погребки.
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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" в освобожденном населенном пункте Погребки.  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" у храма святого Михаила Архангела в освобожденном населенном пункте Погребки.
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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" у храма святого Михаила Архангела в освобожденном населенном пункте Погребки.  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".
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Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" у тела военнослужащего ВСУ в освобожденном населенном пункте Погребки.
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Военнослужащий подразделения группировки войск "Север" у тела военнослужащего ВСУ в освобожденном населенном пункте Погребки.  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Освобожденное от ВСУ село Погребки в Курской области.
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Освобожденное от ВСУ село Погребки в Курской области. 
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".
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Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".
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Вид на населенный пункт Погребки, освобожденный подразделением группировки войск "Север".  
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские вооруженные силы продолжают вести наступление в Курской области. Накануне военным удалось освободить сразу два населенных пункта — Орловку и Погребки.

«Помогли нам морозы, наша зима русская, замёрзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда», — приводит РИА Новости слова штурмовика с позывным «Калмык».

По словам бойца, подойти к позициям ВСУ в Погребках было сложно. Населенный пункт был окружен минными полями, которые хорошо просматривались.

Как сейчас выглядят Погребки — в галерее «Рамблера».

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Орловка