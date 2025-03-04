На Украине заявили об ожидании официальной информации о приостановке помощи США

Украина ждет официальной информации о приостановке военной помощи от США.

© Lenta.ru

Об этом заявил глава центра по противодействую дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику», — написал Коваленко.

По его словам, «качели» в отношениях Киева и Вашингтона являются частью дипломатии.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что остановка американской помощи Украине приведет к острой нехватке снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.