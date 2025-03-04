В Минобороны Польши отреагировали на приостановку США помощи Киеву

Замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик назвал решение властей США о приостановке военной помощи Украине плохой новостью, заявив, что это снижает уровень безопасности Польши.

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"Приостановка помощи - это плохая новость. <...> Тот факт, что Украина не будет иметь возможностей для обороны, это автоматически понизит уровень польской безопасности", - сказал он в эфире радиостанции Radio Zet.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение распространяется на "всю нынешнюю военную помощь", которую Вашингтон оказывает Киеву. Передача украинским военным вооружений, отправленных из США, но еще не доставленных на Украину, будет прекращена. Позднее представитель Пентагона подтвердил ТАСС приостановку американской военной помощи Украине.