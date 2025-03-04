На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Одесской области

В Одесской области в результате взрыва был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Одесская область. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщали в Харьковской области. Известно, что пораженный объект находился в населенном пункте Клиновая-Новоселовка.