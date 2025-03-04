На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Одесской области
В Одесской области в результате взрыва был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.
«Одесская область. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК», — говорится в публикации.
Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.
Ранее о повреждении инфраструктуры сообщали в Харьковской области. Известно, что пораженный объект находился в населенном пункте Клиновая-Новоселовка.